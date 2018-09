Доньки-двійнята Порошенка будуть навчатися в університетах Лондона

Олександра та Євгенія Порошенко, паралельно з київським Кловським ліцеєм, закінчили престижний коледж "Конкорд" (Concord College) у Великій Британії.

Доньки-двійнята президента України, які в цьому році закінчили навчання в школі, здобуватимуть вищу освіту в Лондоні.

Як пише ТСН, Олександра та Євгенія Порошенко навчатимуться в University of the Arts in London та University College London.

Економічну спеціальність на факультеті "Школа Слов'янських та Східноєвропейських досліджень" обрала Олександра, в той час як Євгенія буде вивчати анімацію в Лондонському університеті мистецтв.

Як відомо, Олександра та Євгена Порошенко, паралельно з київським Кловським ліцеєм закінчили престижний коледж "Конкорд" (Concord College) у Великій Британії. Відзначається, що на сайті коледжу "Конкорд" на окремій сторінці міститься інформація про студентів, які вступили до Університетського коледжу Лондона (UCL) - і в цьому переліку значиться Олександра Порошенко, однак без зазначення факультету.

Як пише "Страна", головний кампус UCL розташований в самому центрі Лондона (район Блумсбері). У складі UCL 17 великих бібліотек, 7 музеїв, 21 будівля студентських резиденцій і 50 спортивних клубів.

Освіта тут аж ніяк не з дешевих: рік бакалаврату для іноземців коштує $23 975 або майже 678 тисяч гривень за курсом НБУ на 31.08.2018 року.

Читайте такожЖурналісти склали топ-10 найдорожчих відпочинків українських чиновників (інфографіка)

Окремо оплачується проживання в гуртожитку - від $1077 до 2160 в місяць у залежності від обраних умов.

Як зазначено на офіційному сайті ВНЗ, навчальний рік тут розпочнеться 24 вересня. Закінчення першого семестру - 14 грудня. Проте день відкритих дверей та ознайомча екскурсія для студентів планується тут на 8 вересня.

Університетський коледж Лондона входить до складу Лондонського університету і розташований у самому серці британської столиці - студентське містечко розкинулось у районі Блумсбері. Цей навчальний заклад має майже 200-річну історію та є третім у Великій Британії за кількістю студентів, а також першим за кількістю аспірантів. Та й серед різноманітних рейтингів навчальних закладів Європи, зазвичай, входить до топ-5. На базі університету створено чимало дослідницьких лабораторій у найрізноманітніших галузях - від медицини до космосу. Серед найвідоміших випускників вишу - Махатма Ганді та Александр Белл, окрім цього серед випускників університету принаймні 30 нобелівських лауреатів.

Лондонський університет мистецтв є одним з найкращих вишів планети у цьому напрямі. У цьому закладі вивчають мистецтво, дизайн, акторську майстерність, журналістику тощо. Серед відомих випускників вишу - актори Алан Рікман, Емілія Кларк, та чимало оскароносних знаменитостей, дизайнери Стелла Маккартні, Джон Гальяно, Александр Макквін.