У Тимошенко з радістю чекають відставки Шаповала
16:10, 13 березня 2008Політика
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Позицію БЮТ озвучив Портнов
|Андрій Портнов
На думку Портнова, Володимир Шаповал є причетним до штучного блокування роботи Центральної виборчої комісії, зокрема реєстрації нових депутатів Київради.
«Ми сподіваємось, що Володимир Шаповал не тільки на словах перед засобами масової інформації подає у відставку, а здійснить це на практиці найближчим часом. Від цього українське суспільство лише виграє», - зазначив народний депутат.
Андрій Портнов також повідомив, що БЮТ буде пропонувати новий порядок формування Центральної виборчої комісії, у якому буде передбачений більш жорсткий контроль за виконаннями своїх обов’язків членами ЦВК.
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