У Тимошенко з радістю чекають відставки Шаповала

Блок Юлії Тимошенко вітає заяву Голови ЦВК Володимира Шаповала про його готовність подати у відставку. Про це заявив народний депутат, член фракції БЮТ Андрій Портнов, повідомляє сайт блоку

На думку Портнова, Володимир Шаповал є причетним до штучного блокування роботи Центральної виборчої комісії, зокрема реєстрації нових депутатів Київради.

«Ми сподіваємось, що Володимир Шаповал не тільки на словах перед засобами масової інформації подає у відставку, а здійснить це на практиці найближчим часом. Від цього українське суспільство лише виграє», - зазначив народний депутат.

Андрій Портнов також повідомив, що БЮТ буде пропонувати новий порядок формування Центральної виборчої комісії, у якому буде передбачений більш жорсткий контроль за виконаннями своїх обов’язків членами ЦВК.