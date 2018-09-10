"Опоблок" і "За життя" можуть об'єднатися в одну партію і висунути єдиного кандидата - ЗМІ

За словами джерела, сторони близькі до укладення стратегічної угоди, яка передбачатиме координацію дій під час виборів, а в майбутньому – і об'єднання в одну партію.

Представниками партій "Опозиційний блок" і "За життя" ведуться переговори щодо політичної взаємодії.

Про це "Страні" повідомило джерело, близьке до переговорного процесу.

За його словами, сторони близькі до укладення стратегічної угоди, яка передбачатиме координацію дій під час виборів, визначення єдиного кандидата (виходячи з рейтингів) до грудня 2018 року, а в майбутньому – і об'єднання в одну партію.

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Відзначимо, що "Опозиційний блок" — це політична сила, створена шляхом об'єднання шести політичних партій для участі в позачергових виборах у Верховну Раду України. В "Опозиційний блок" увійшли — "Партія розбудови України", партія "Нова політика", партія "Державний нейтралітет", партія "Україна — Вперед!" і партія "Трудова Україна". Лідером "Оппоблока" є Юрій Бойко. З 2014 по 2016 рік у нього також входило всеукраїнське об'єднання "Центр" (керівник Вадим Рабинович).

Партія "За життя" була зареєстрована 9 грудня 1999 року. Її керівником є Вадим Рабинович.

Як повідомляв УНІАН, Чергові вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Парламентські вибори в Верховну Раду України 9-го скликання повинні відбутися в жовтні 2019 року.