У НУ-НС вказали БЮТ на майже кримінальну поведінку їхніх депутатів

Народний депутат від фракції "Наша Україна – Народна Самооборона" Михайло ПОЛЯНЧИЧ вважає, що ситуація з депутатами-перебіжчиками у Київській міській раді нічим не відрізняється від тієї, що складається в інших регіонах країни, але Блок Юлії Тимошенко діє ситуативно, використовуючи подвійні стандарти.

Про це депутат сказав в інтервю сайту Razom.

Як приклад він навів ситуацію у Тернопільській обласній раді. "Поведінка депутатів від фракції БЮТ, зокрема голови Тернопільської обласної ради Михайла МИКОЛЕНКА набула вже ознак кримінальної справи. Блокування роботи облради триває три місяці", – сказав М.ПОЛЯНЧИЧ. За його словами, через це фракція "Нашої України" в Тернопільській облраді не може виключити депутатів-перебіжчиків, скориставшись законодавством про імперативний мандат. "Вже навіть є рішення територіальної виборчої комісії, 10 нових депутатів отримали посвідчення. Але робота Тернопільської обласної ради фактично паралізована через неадекватні дії депутатів з фракції БЮТ", – підкреслив М.ПОЛЯНЧИЧ.