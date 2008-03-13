У НУ-НС вказали БЮТ на майже кримінальну поведінку їхніх депутатів
Та звинуватили у подвійних стандартах
|Михайло ПОЛЯНЧИЧ
Про це депутат сказав в інтервю сайту Razom.
Як приклад він навів ситуацію у Тернопільській обласній раді. "Поведінка депутатів від фракції БЮТ, зокрема голови Тернопільської обласної ради Михайла МИКОЛЕНКА набула вже ознак кримінальної справи. Блокування роботи облради триває три місяці", – сказав М.ПОЛЯНЧИЧ. За його словами, через це фракція "Нашої України" в Тернопільській облраді не може виключити депутатів-перебіжчиків, скориставшись законодавством про імперативний мандат. "Вже навіть є рішення територіальної виборчої комісії, 10 нових депутатів отримали посвідчення. Але робота Тернопільської обласної ради фактично паралізована через неадекватні дії депутатів з фракції БЮТ", – підкреслив М.ПОЛЯНЧИЧ.