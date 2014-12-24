Капітан Волошин не здійснював бойових вильотів у день катастрофи Боїнга - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За його словами, під час спілкування з Волошиним для роз'яснення ситуації, він пояснив, що у день авіакатастрофи він перебував на аеродромі, але у повітря не підіймався, оскільки його літак, який незадовго до цього зазнав пошкоджень внаслідок аварійної посадки, перебував у ремонті.

За словами Лубківського, крім того, відсутність у день катастрофи «Боїнга» у повітрі українських військових літаків підтверджується даними радіолокаційного спостереження.

Читайте такожОприлюднені нові докази того, що Боїнг-777 збили бойовики (фото)Водночас, радник голови СБУ спростував інформацію, що нібито Волошин давав свідчення співробітникам Слідчого комітету Російської Федерації. Підсумовуючи, Лубківський зазначив, що можна зробити однозначний висновок, що розповсюджена російськими ЗМІ інформація про слідчі дії за участю капітана Волошина є черговий фейком для того, щоб обілити терористів у вчиненні злочину і дискредитувати Україну та Збройні Сили.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, Слідчий комітет РФ розповсюдив повідомлення, що отримав докази причетності українського військового літака до катастрофи малайзійського «Боїнга-777».

За даними СК Росії, неназваний український військовослужбовець добровільно залишив військову частину і перейшов на територію Російської Федерації, який «розповів слідчим про останні дні служби в одному з підрозділів військово-повітряних сил України…»

За даними СК Росії, за свідченнями цього військовослужбовця, «якому в цілях забезпечення його безпеки присвоєно псевдонім», цивільний літак «Боїнг-777» рейсу МН-17 «міг бути збитий 17 липня поточного року бойовим літаком СУ-25 ВПС України, пілотованим капітаном ВПС України льотчиком Волошиним».

Читайте такожСША передали Голландії та ІКАО секретні дані по катастрофі «Боїнга-777»«При цьому бойовий виліт був здійснений з аеродрому, дислокованого в районі міста Дніпропетровська. Саме на цьому аеродромі служив свідок. За його свідченнями, він особисто бачив, як перед вильотом літак Волошина був споряджений ракетами «повітря-повітря» типу Р-60, якими в звичайних умовах при здійсненні бойових вильотів літаки Су-25 Не споряджалися… Свідок відразу звернув увагу, що після повернення літака на аеродром ракети в спорядженні літака вже були відсутні, і тоді ж він виразно почув слова льотчика Волошина, сказані одному з товаришів по службі: «Він - літак - опинився не в той час і не в тому місці»», - йдеться в повідомленні на сайті Слідчого комітету РФ.

Як далі йдеться в повідомленні, «ті факти і відомості, які мав і про які чітко, не плутаючись, розповідав свідок, переконують слідчих, що свідчення його правдиві, що, до речі, і підтвердило дослідження на поліграфі. Для слідства ці свідчення дуже важливі, і найголовніше, що вони збігаються з тими даними, які були у слідчих з інших джерел, і підтверджують факт знаходження в повітрі українського літака Су-25 під час катастрофи «Боїнга». Зокрема, з показань ряду свідків - громадян України, які проживають в районі падіння «Боїнга-777», випливає, що незадовго до аварії вони бачили в небі в безпосередній близькості від пасажирського лайнера військовий літак…».

Слідчий комітет використав у якості доказів публікацію Комсомольскої правди, де той само неназваний свідок стверджував, що в день катастрофи здійснили бойовий виліт три літаки Су-25, два з яких не повернулися. Нагадаємо, інформацію про збиття двох українських винищувачів поширили бойовики 16 липня, за день до катастрофи. Увечері того ж дня Міноборони спростувало ці дані: атакою з землі було пошкоджено один літак, який здійснив аварійну посадку.

Нагадаємо, «Боїнг-777» був збитий над Донецькою областю підтримуваними Росією бойовиками на висоті більш як 10 тис. метрів. Спершу бойовики вважали, що збили український Ан-26, про що поширили інформацію в соцмережах та на сепаратистських ЗМІ, однак коли виявилося, що літак пасажирський, ці повідомлення були видалені.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 чоловік, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролювалася бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.