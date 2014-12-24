Президент ввів у дію рішення РНБО про ресурсне забезпечення сектору безпеки
19:02, 24 грудня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 грудня 2014 року "Про ресурсне забезпечення сектору безпеки і оборони України у 2015 році".
REUTERS
У рішенні РНБО від 20 грудня 2014 року передбачено, що Кабінет міністрів має передбачити видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі 80 млрд 167,5 млн грн.
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Ці кошти підуть на "закупівлю озброєння, військової техніки, матеріальних і технічних засобів", проведення мобілізації, організацію призову на строкову службу.
Порошенко підписав Указ про забезпечення РНБО
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