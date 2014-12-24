Президент ввів у дію рішення РНБО про ресурсне забезпечення сектору безпеки

У рішенні РНБО від 20 грудня 2014 року передбачено, що Кабінет міністрів має передбачити видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі 80 млрд 167,5 млн грн.

Читайте такожУ Міноборони назвали основні пункти мобілізації-2015: три хвилі без строковиків в АТО

Ці кошти підуть на "закупівлю озброєння, військової техніки, матеріальних і технічних засобів", проведення мобілізації, організацію призову на строкову службу.