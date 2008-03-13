Томенко написав п’ять ”конституційних аксіом” для Ющенка

Народний депутат, представник фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що текст змін до Конституції мають готувати фахівці, які не мають політичного інтересу, виходячи з настроїв українського суспільства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні під час лекції учасникам програми “Помічник голови Комітету Верховної Ради України 2007-2008”, яка була присвячена перспективам розвитку конституційного процесу в Україні.

Аналізуючи нинішній конституційний процес, депутат, зокрема, зазначив, що для коректного ведення конституційної дискусії і для того, щоб її наслідком стало внесення легітимних змін до Основного Закону України, на його думку, потрібно виходити з кількох “своєрідних конституційних аксіом”.

Перша, на думку М.ТОМЕНКА, полягає в тому, що Конституція має стати Основним Законом для всіх громадян: її мають шанувати і дотримуватися як пересічні громадяни, так і найвищі посадовці, зокрема й Президент.

Другою “конституційною аксіомою” депутат вважає те, що єдино правильне і законне внесення змін до Конституції України можливе лише шляхом, який передбачений чинними нормами Основного Закону.

По-третє, М.ТОМЕНКО вважає, що оптимальну Конституцію можна ухвалити на референдумі після ретельного аналізу фахівців і її затвердження конституційною більшістю ВР. “Це означає, що на референдумі можна затверджувати ті зміни до Конституції, які пройшли експертну, наукову оцінку і погодження щонайменше 300 народних депутатів у парламенті. Лише після цього конституційні зміни можна виносити на затвердження народу. Саме такий референдум буде референдумом об’єднання країни, а не розколу”, - зазначив він.

Також депутат переконаний, що конституційні проблеми повинні визначатися не Секретаріатом Президента чи Верховною Радою України, а суспільством. “Спочатку треба запитати у суспільства, які норми Основного Закону потребують змін, а потім вже їх змінювати. З’ясування думки суспільства може відбутися або у формі консультативного опитування, або у формі серйозного соціологічного дослідження. Але Конституцію не можна ухвалювати під якусь структуру влади, її треба ухвалювати, виходячи з настроїв українського суспільства”, - зауважив М.ТОМЕНКО. Забезпечення пріоритету “настроїв суспільства” при ухваленні Конституції, на думку депутата, є четвертою “конституційною аксіомою”.

Останнє, на що звертає увагу М.ТОМЕНКО, це те, що текст змін до Конституції мають готувати фахівці, які не переслідують своїх інтересів у політиці. “Для того, щоб написати остаточну версію Конституції України, виходячи з настроїв суспільства, треба уникнути перш за все конфлікту інтересів. Депутати Верховної Ради, які представляють конкретні політичні сили, чи працівники Секретаріату Президента мають прямий конфлікт інтересів. Отже, текст змін до Конституції, повинні готувати не політики, а фахівці – науковці та експерти, – виходячи з настроїв суспільства”, - зазначив він.

“Тільки з урахуванням цих п’ятьох принципів, можна буде говорити, що зміни до Конституції України, як це і передбачено Основним Законом, починають свій розгляд у Верховній Раді при серйозному громадському обговоренні. А на всеукраїнському референдумі, згідно з розділом XІІІ чинної Конституції України, можна буде затвердити зміни, що вже отримали статус правової та політичної легітимності”, - вважає М.ТОМЕНКО.