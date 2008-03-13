Ющенко відсторонив Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відсторонив Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови Київської міської державної адміністрації строком на 15 днів.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Президент доручив провести у цей строк службове розслідування невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків, порушення ним Конституції і законів України, невиконання актів Президента України, Кабінету міністрів України, що зазначені Кабінетом міністрів України як підстави внесення ним подання про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

З цією метою В.ЮЩЕНКО утворив комісію для проведення службового розслідування і призначив її головою віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА. Президент зобов’язав голову комісії доповісти про результати службового розслідування у п`ятнадцятиденний строк.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, ухвалив рішення звернутися до Президента України з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Крім того, уряд ухвалив рішення звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується рішення про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.

Раніше, 7 березня, Верховна Рада прийняла постанову «Про створення Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування фактів порушення Конституції України і законів України, ухвалення протиправних рішень Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і посадовцями органів місцевого самоврядування і виконавчої влади в м. Києві».

Сьогодні, 13 березня, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся з листом до Президента України В.ЮЩЕНКА з проханням відсторонити його від виконання обов`язків голови КМДА на 10 днів.