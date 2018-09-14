У Путіна "стежать" за ситуацією з українською автокефалією й бісяться
У Кремлі заявили, що стурбовані у зв'язку з наданням автокефалії православній церкві в Україні й виступають за «збереження єдності православного світу».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
«Безумовно, в Кремлі стежать за цією подією. Безумовно, тривожна інформація, що надходить про, скажімо так, можливі рішення стосовно Церкви в Україні, звичайно, викликає стурбованість. Але, разом із тим, це питання міжцерковного діалогу, це церковна справа, безумовно, держава не може в них втручатися», - сказав Пєсков.
«Для Москви та для всього православного світу єдиний кращий сценарій - збереження єдності православного світу», - сказав він.
Читайте такожВ УПЦ КП заявили, що в Україні немає жодного міліметра власності Московського патріархату
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.
19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію православній церкві в Україні.
22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії.
27 липня було обнародувано послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.
3 вересня президент України Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.