У Путіна "стежать" за ситуацією з українською автокефалією й бісяться

Москва виступає за «збереження єдності православного світу», заявив прес-секретар російського президента.

У Кремлі заявили, що стурбовані у зв'язку з наданням автокефалії православній церкві в Україні й виступають за «збереження єдності православного світу».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Безумовно, в Кремлі стежать за цією подією. Безумовно, тривожна інформація, що надходить про, скажімо так, можливі рішення стосовно Церкви в Україні, звичайно, викликає стурбованість. Але, разом із тим, це питання міжцерковного діалогу, це церковна справа, безумовно, держава не може в них втручатися», - сказав Пєсков.

«Для Москви та для всього православного світу єдиний кращий сценарій - збереження єдності православного світу», - сказав він.

Читайте такожВ УПЦ КП заявили, що в Україні немає жодного міліметра власності Московського патріархату

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію православній церкві в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії.

27 липня було обнародувано послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

3 вересня президент України Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.