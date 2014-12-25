ЗМІ: У Росії одного з викрадених разом з Сенцовим кримчан засудили до семи років

Про це повідомляє портал Медіа-Зона з посиланням на Лефортовський районний суд Москви.

Разом з Афанасьєвим у справі проходять режисер Олег Сенцов, антифашист Олександр Кольченко, історик Олексій Чирній та інші «невстановлені особи», пише видання.

За даними джерела видання, вирок був винесений Московським міським судом, Афанасьєва визнали винним у тероризмі і засудили до семи років позбавлення волі.

За версією слідства, Афанасьєв входив до угруповання режисера Олега Сенцова, який у квітні 2014 року, діючи за вказівкою українського «Правого сектора» ("Правий сектор" офіційно заявив, що ніхто з затриманих не має стосунку до організації - ред.), створив в Сімферополі «терористичну спільноту», яка нібито ставила своєю метою «вплив на прийняття рішень органами державної влади Російської Федерації про вихід республіки Крим з її складу».

Читайте такожУ генпрокуратурі заявили, що Сенцов і Кольченко громадяни РосіїЧирній, Кольченко, Афанасьєв і «інші невстановлені особи», за версією слідства, за вказівкою Сенцова вчинили підпали будівлі «Російської громади Криму» 14 квітня та місцевого відділення «Єдиної Росії» 18 квітня. Тоді було завдано незначного збитку, у першої будівлі обгоріли двері, у другої - вікно.

Після цього, нібито за вказівкою Сенцова, Чирній і Афанасьєв придбали саморобні вибухові пристрої, щоб 9 травня зробити в Сімферополі два теракти - підірвати пам'ятник Леніну у вокзальній площі і меморіал «Вічного вогню». Однак вибуху не сталося через те, що обидва вони були затримані, наполягає слідство.

Звинувачення так званим кримським терористам висунуто за статтею «Терористичний акт» (п. «а» ч. 2 ст. 205 КК) та «Участь у терористичному угрупованні» (ч. 2 ст. 205.4 КК), а також «Незаконне придбання вибухових пристроїв» (ч. 3 ст. 222 КК).

Читайте такожУкраїнському режисерові Сенцову продовжили арешт до 2015 рокуОлексій Чирній, Геннадій Афанасьєв, Олег Сенцов і Олександр Кольченко були викрадені оперативниками ФСБ із Сімферополя в травні цього року. Чирній і Афанасьєв після затримання дали свідчення, Сенцов свою провину повністю заперечує, він розповів, що після затримання його катували. Кольченко також заперечує причетність до тероризму.

Ще чотири фігуранти справи так званих "кримських терористів" оголошено в розшук, їх прізвища: Асанов, Боркін, Зуйков, Циріль.

Слідство намагалося змусити викрадених прийняти громадянство РФ, Кольченко і Сенцов відмовилися.

"Я не кріпак, щоб мене передавати разом з землею", - заявив Сенцов на засіданні суду.

Також, за даними видання, суд продовжив до квітня строк арешту Олександру Кольченку та Олексію Чирнію.