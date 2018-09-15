Луценко: суддя має відповісти за закриття справи Кернеса

За його словами, в судовий процес "втрутилися політики".

Генпрокурор Юрій Луценко переконаний, що рішення Київського райсуду Полтави про закриття справи щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців було незаконним і що суддя Андрій Антонов має понести за нього відповідальність.

Про це він заявив у своєму виступі на конференції YES у Києві, пише Українська правда.

"Це рішення було протизаконним, і цей суддя має за нього відповісти. Апеляційний суд має відновити справедливість", - сказав генпрокурор.

За його словами, в судовий процес "втрутилися політики".

"Про це свідчить те, що суддя відразу після цього процесу пішов на пенсію. Очевидно, те, що в нас називають дембельським акордом, а в західному світі називають хабарем, було достатньо вагомим", - зазначив Луценко.

Читайте такожЛуценко: до "спасіння нерядового Кернеса" причетні нардепи

"Я порушив кримінальне провадження за завідомо неправосудне рішення цього судді і очікую справедливе і законне рішення Апеляційного суду", - додав він.

Як повідомлялось, мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців обвинувачували у викраденні та катуванні двох активістів Євромайдану.

10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу щодо харківського міського голови. Суд розцінив неявку прокурорів на дебати як відмову від звинувачення.

У прокуратурі наголосили, що не відмовлялись від обвинувачення і повідомляли в суд про лікарняні, на яких перебували прокурори. Їх карати за неявку не будуть.

Прокуратура повідомила, що відкрила провадження проти судді Андрія Антонова.

13 серпня Рада суддів заступилася за нього.

Ще до закриття справи суддя Антонов надіслав скаргу до Генпрокуратури про тиск та погрози з боку потерпілої сторони і активістів.

17 серпня стало також відомо, що він подав заяву про відставку.

Генеральна прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду Полтави про закриття справи Кернеса.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до закриття справи проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса причетні народні депутати.