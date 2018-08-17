Суддя, який закрив справу Кернеса, подав у відставку через тиск на нього

У раді правосуддя повинні провести перевірку і встановити, чи дійсно мало місце втручання в діяльність судді.

Суддя Андрій Антонов, який розглядав та зрештою закрив справу проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса, подав заяву про відставку.

Про це повідомила прес-секретар Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко, пише Українська правда.

"Антонов подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку з посади судді Київського районного суду міста Полтави, мотивуючи своє звільнення тиском на нього", – зазначила Лисенко.

Також суддя направив до ВРП повідомлення про втручання в його діяльність.

У ній Антонов наполягає, що дії прокурорів, які не з’являлись на дебати, "позбавили суд можливості винести вирок по суті обвинувачення".

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Суддя також згадує, що прокуратура відкрила проти нього провадження за "неправосудне рішення", і вважає це тиском та його дискредитацією.

Також Антонов зазначає, що в день ухвалення ним рішення НАЗК повідомило про початок перевірки його декларацій.

"Такі дії я… розцінюю як розправу за постановлене рішення", – пише суддя.

У заяві він просить "вжити заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя".

Як пояснили УП у раді правосуддя, її член має провести перевірку та встановити, чи дійсно було втручання в діяльність судді.

"Остаточне рішення приймається більшістю від складу ВРП. ВРП може як застосувати факти реагування, так і відмовити у вжиття таких заходів", – пояснила речниця Оксана Лисенко.

Зокрема, Рада може зробити публічну заяву чи звернення, внести до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто допустив порушення.

Як повідомляв УНІАН, Кернес та його охоронці Блінников і Сміцький підозрювались у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження проти Кернеса із Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

10 серпня, Київський райсуд Полтави постановив закрити кримінальне провадження проти Кернеса, Блінникова та Сміцького у зв'язку з відмовою обвинувачення від обвинувального акта. Це рішення може бути оскаржене упродовж 7 днів.

Зазначалося, що суддя розцінив систематичну неявку жодного з 19 прокурорів, які вели справу, на дебати по справі Кернеса як відмову від обвинувачення.

При цьому стало відомо, що суд ще за місяць до рішення закрити справу просив генерального прокурора України Юрія Луценка забезпечити явку одного з 19 прокурорів ГПУ для участі в судових дебатах у кримінальному провадженні. При цьому суд наголосив, що "ніякої відповіді, листи або повідомлення з цього приводу на адресу суду не надходило", а суд не має права примусово доставляти для участі в судових дебатах будь-якого з 19 прокурорів Генеральної прокуратури, визначених відповідно до постанови про зміну групи прокурорів від 2 жовтня 2015 року".

Генпрокуратура вважає незаконним рішення суду про закриття кримінального провадження проти Кернеса. В прокуратурі заявляють, що оскаржуватимуть це рішення в апеляційних інстанціях. Заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України "про сплановане суддею завідомо неправосудне рішення, що спричинило тяжкі наслідки".

Генпрокурор України Юрій Луценко, коментуючи рішення суду, заявив, що суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов, який закрив справу Кернеса, буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.

Також Луценко додав, що ніхто з 19 прокурорів не прийшов на засідання Київського районного суду Полтави через хворобу.