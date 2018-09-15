Президент Естонії: мій візит до Дніпра – нагадування, що на сході України відбувається справжня війна

Свого часу Керсті Кальюлайд першою серед голів іноземних держав відвідала Донбас і лінію розмежування.

15 вересня у Дніпрі з робочим візитом перебувала президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд. Це – перший її візит до Дніпра.

Президент Естонії та міський голова Борис Філатов долучилися до Всесвітнього дня прибирання у одному зі скверів Дніпра та побували в Музеї АТО. Керсті Кальюлайд оглянула експозиції, що розповідають історію конфлікту на сході України, а також переглянула фільм «Дніпро – форпост України». До музею вона передала пам’ятну монету – відзнаку президента Естонії тим, хто дбає про безпеку.

Свого часу Керсті Кальюлайд першою серед голів іноземних держав відвідала Донбас і лінію розмежування.

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«Я була на лінії розмежування, бачила, що там відбувається і як живуть люди. Про цю ситуацію я говорила, зокрема, з українськими політиками. Мій візит сюди (до Дніпра. – Ред.) – нагадування про те, що відбувається справжня війна. Європа має про це пам’ятати. Адже Україна – це також Європа», – переконана очільниця Естонії.

«Дякую президенту Естонії, народу цієї країни за візит підтримки. Ми показали приклад, як дбати про навколишнє середовище, побували й у музеї АТО. Думаю, пані Кальюлайд була вражена громадянським подвигом дніпрян і міста, що зупинило «російську весну». Переконаний, що пані президенту Дніпро показав свої найкращі сторони модернового міста, яке дивиться в майбутнє та є становим хребтом України», – заявив Борис Філатов.