Рада виконала рішення ЄСПЛ та повернула Волкова до Верховного суду

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі «Олександр Волков проти України» (щодо судді Верховного суду України Волкова Олександра Федоровича)».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний документ (№1352) проголосували 257 із 358 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте такожДепутати схвалили постанову про звільнення 109 суддів

Цією постановою визнано такою, що втратила чинність, постанову Верховної Ради «Про звільнення суддів» від 17 червня 2010 року № 2352-VI в частині звільнення з посади судді Верховного суду України Волкова.

В пояснювальній записці до сьогоднішньої постанови сказано, що 9 січня 2013 року Європейським судом з прав людини було прийнято рішення у справі № 21722/11 «Олександр Волков проти України». Зазначене рішення Європейського суду з прав людини набуло статусу остаточного 27 травня 2013 року. «В зазначеному рішенні Європейський суд встановив, що Верховною Радою України 17 червня 2010 року, було звільнено Волкова з посади судді Верховного суду України з порушенням з боку держави вимог Конвенції, зокрема, порушення вимог пункту 1 статті 6 та статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» - йдеться в записці. При цьому в пункті 9 резолютивної частини цього рішення зазначено, що Україна зобов’язана забезпечити якнайшвидше поновлення Волкова на посаді судді Верховного СУДУ України у максимально стислий термін.