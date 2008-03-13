Балога пояснив ситуацію з Черновецьким

Указ про відсторонення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови Київської міської державної адміністрації має на меті з`ясувати всі спірні моменти в діяльності мера Києва.

Так прокоментував Указ Президента голова його секретаріату Віктор БАЛОГА.

За його словами, протягом 15 днів має бути проведене службове розслідування за обставинами, які викладені у поданні Кабінету міністрів як підстави для звільнення голови КМДА. Серед них - невиконання службових обов`язків, порушення Конституції і законодавства. Утворено спеціальну комісію для проведення службового розслідування на чолі з віце-прем`єр-міністром Іваном ВАСЮНИКОМ. До її складу увійшли урядовці, народні депутати з фракцій коаліції та опозиції (Партії регіонів, БЮТ, блоку «Наша Україна - Народна самооборона» та блоку Володимира Литвина), представники правоохоронних органів, Секретаріату Президента, місцевої влади.

Як зазначив В.БАЛОГА, мета президентського указу - перевести всі суперечки навколо діяльності голови КМДА з політичної у правову площину, зняти надмірну напругу в цьому питанні. «Склад утвореної комісії, політичне представництво дадуть змогу об`єктивно вивчити всі аспекти діяльності столичного градоначальника, насамперед, з`ясувати обгрунтованість інкримінованих йому порушень. Прізвище Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО давно викликає резонанс, причому як з негативним, так і позитивним знаками. Комісія має встановити міру правди в обвинуваченнях на його адресу, які, на думку уряду, є достатньою підставою для звільнення з посади. Висновки комісії буде важко поставити під сумнів саме з огляду на її склад, в якому дотримано баланс між фаховістю та політичними мотивами», - вважає керівник секретаріату Президента.