Меджліс обурений словами лідера Союзу лівих сил

Меджліс кримських татар вважає антикримськотатарським ряд висловів лідера партії «Союз лівих сил» Василя ВОЛГИ, які він зробив під час перебування в автономії.

Як зазначається у переданому УНІАН коментарі першого заступника голови Меджлісу Рефата ЧУБАРОВА, В.ВОЛГА замість принципу справедливості проповідує “нове насильство”. “Для того, щоб усі були рівні за законом, необхідно усунути наслідки беззаконня.

Це стосується, у тому числі й проблем, пов’язаних з поверненням і облаштуванням кримськотатарського народу. Здавалося б, що може бути простіше: віддайте людям землі, з яких їх самих або їхніх батьків зігнали у 1944 році, поверніть будинки, які відняли насильно в 1944 році, або компенсуйте їх нинішню вартість, поверніть історичні назви населеним пунктам Криму, які були перейменовані після депортації кримських татар... Не розуміти цього ВОЛГА не може. Проте замість цього, він проповідує нове насильство замість справедливості”, - заявляє Р.ЧУБАРОВ.

Як повідомлялося, В.ВОЛГА напередодні в Сімферополі заявив що СЛС у разі приходу до влади жорстко вирішуватиме кримськотатарське питання. «Все, що заважає цілісності України, її економічному розвиткові, все, що призводить до дестабілізації ситуації, у випадку, якщо ми одержимо достатню кількість влади в цій країні, буде дуже жорстко придушуватиметься», – заявив він, наголосивши, що сюди ж відноситься й рішення кримськотатарського питання.

«Є абсолютно неприпустимим, коли одна з груп населення, хоч би як вона там називалася, вважає себе привілейованою у країні під назвою Україна. Всі громадяни країни будуть і зобов`язані бути в однаковому конституційному і законному полі», - вважає В.ВОЛГА. За його словами, однією з вимог «Союзу лівих сил» є «зупинення дії закону про репатріантів уже зараз». Пізніше на уточнююче запитання він сказав, що мав на увазі один з указів Президента, «які у нас в країні прирівнюються до законів».

Крім того, «Союз лівих сил» має намір добиватися наведення конституційного порядку, оскільки «не може бути такого, щоб росіянин, українець, азербайджанець або єврей бере шматок землі, ставить там щось і підпадає одразу під дію цілого ряду статей Кримінального кодексу, а представники кримськотатарської народності під це підводять політичний аспект».

«На боягузтво і імпотентність скидається позиція і кримської влади, і влади України в цьому питанні», - заявив лідер партії «Союз лівих сил».