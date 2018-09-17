Онищенко залишився біля розбитого корита у Німеччині: ЗМІ розповіли, як депутату-втікачу відмовили у візі

В Україні Олександр Онищенко перебуває у розшуку. Його прихистком мала стати Німеччина. Взамін олігарх обіцяв інвестиції і великі турніри з кінного спорту. Але план депутата-втікача провалився.

Маєток Айнгаус на околиці селища Герцлаке у Німеччині вже декілька років належить українському мультимільйонеру і депутату Верховної Ради Олександру Онищенку. У цей маєток і в коней у Герцлаке українець вклав мільйони євро. Та заява на отримання Онищенком національної візи, подана ним до німецького посольства у Мадриді, була відхилена.

Онищенко зареєстрував у селищі своє місце проживання. Крім того, він оформився тут на роботу: виконавчим директором власної фірми Gut Einhaus Liegenschafts GmbH. Про це свідчать документи з реєстру компаній, які є в розпорядженні DW.

Бургомістр Герцлаке у розмові з DW розповів, як навесні 2017 року олігарх прийняв його у своєму маєтку і пообіцяв організовувати там міжнародні турніри з кінного спорту. Бургомістр взамін написав листа, адресованого органам влади, в якому заступився за Онищенка. Очільник громади, за власним зізнанням, зробив це без особливих вагань.

Про значимість Онищенка для громади бургомістр Герцлаке написав у своєму листі до районної адміністрації. В інтерв'ю DW Бескен навіть розповідав про плани щодо німецького громадянства Онищенка. Згодом він, так само як і Онищенко, рішуче спростовував це. Олігарх з цього приводу навіть подав на DW до суду. Процес завершився мировою угодою.

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Згодом районна адміністрація округу Емсланд, до якої належить Герцлаке, повідомила у відповідь на запит DW про існування заяви на отримання дозволу на проживання. Ця заява супроводжувалася листом від імені громади Герцлаке, в якому, як зазначила речниця районної адміністрації, "вказується на високе економічне значення конярства і позитивний вплив проведення висококласних турнірів з кінного спорту на території маєтку Айнгаус".

Та заява на отримання Онищенком національної візи, подана ним до німецького посольства у Мадриді, була відхилена. Це підтвердила на запит журналістів речниця районної адміністрації округу Емсланд.

За процедурою, окружний відділ з питань іноземців мав розглянути заяву на отримання дозволу на проживання у разі, якщо посольство спершу дало би національну візу. "Для запланованої роботи на кінному заводі у Герцлаке потрібно було би, щоби у закордонному представництві Німеччини було видано національну візу", - пояснили у районній адміністрації. Німецькі відомства не повідомили про причини відмови у візі.

"Тепер біля розбитого корита опинилися і Онищенко, і ті, хто його підтримував у Герцлаке. Адже відмова у візі - це ще не все", - розповідають журналісти.

Як з'ясувала DW, у календар змагань, який веде Німецьке об'єднання з кінного спорту, на 2018 рік було зареєстровано два міжнародних заходи у Герцлаке: один 4-зірковий турнір у травні, ще один - у серпні. Як повідомили в об'єднанні, жоден з цих турнірів не відбувся. Причину скасування організатори не навели. Запити Deutsche Welle до компанії Онищенка Gut Einhaus Liegenschafts GmbH і до бургомістра Ганса Бескена з цього приводу залишилися без відповіді.

"Тим часом становище Олександра Онищенка стає дедалі скрутнішим. Суд в Іспанії нещодавно дав зелене світло на екстрадицію олігарха до України. Остання соломинка для українського депутата-втікача - заява на отримання притулку, яка нині розглядається в Іспанії. Меценат кінного спорту може перетворитися на біженця", - підсумували в DW.

Довідка УНІАН. Онищенко є фігурантом справи про організоване злочинне угруповання, яке завдало державі збитків на суму понад 3 млрд грн. Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, а також проголосувала за затримання і арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.