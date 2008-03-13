Яценюк: питання про НАТО постане перед Україною через 5-10 років

Питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному ні в Україні, ні в НАТО. Про це заявив сьогодні в інтерв’ю "5-му каналу" голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він також підкреслив, що Цільовий план дій щодо членства в НАТО підписується в Україні вже протягом 15 років, проте питання членства залежатиме від рішення Альянсу. "Формально і юридично я просив би, щоб ми закрили питання щодо членства чи не членства (в НАТО)", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На думку голови парламенту, "ми зробили правильний крок щодо проведення референдуму про членство в НАТО… Українці зможуть визначитись щодо членства в НАТО, питання – коли це буде".

А.ЯЦЕНЮК також відзначив, що питання про членство в НАТО постане перед Україною через 5-10 років. На його думку, цей час Україні необхідний для того, щоб провести реформи.