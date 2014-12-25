Ющенко пояснив, чому не брав участі у подіях Євромайдану
Колишній президент Віктор Ющенко не брав участі у подіях Євромайдану, оскільки його учасники закликали до звільнення екс-прем’єра Юлії Тимошенко, яка на той час перебувала у в’язниці.
Про це він заявив в інтерв’ю ”Українській правді”, яке буде опубліковане найближчими днями.
”Коли весь Майдан вторить: ”Юлі волю!”, мого місця там немає”, – сказав він, відповідаючи на запитання про причини неучасті у відповідних подіях.
Значну частину інтерв’ю Ющенко присвятив критиці Тимошенко, стверджуючи, що вона діє в інтересах Кремля і власних амбіцій.
”У Путіна немає більшого дестабілізуючого фактора (політичного, я маю на увазі) в Україні, ніж Тимошенко. Якщо Тимошенко дочекається, коли Петро Олексійович Порошенко перший раз спіткнеться об поріг, ви побачите місію Тимошенко”, – вважає він.
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Ющенко також уникнув прямої відповіді на запитання, чи забороняли йому лідери Майдану брати в ньому участь.
”Питання не в тому, що пускали, чи не пускали. Я добре розумів, що в тому політичному колі лідерів, які там з`явилися, живе інший проект, паралельно політичний до того дійства, яке відбувається на площі. Коли я став свідком мімікрії, як, здавалося, абсолютно величаві, здорові вимоги розумної молоді перекриваються короткою перспективою трансформації влади, я зрозумів, що ми попадаємо у велику національну халепу”, – заявив екс-президент.
Він також запевнив, що приходив на Майдан, а члени його родини навіть відображені на багатьох фотографіях з тих подій.