З хворої голови на здорову: чому Росія знову перекладає провину за збитий малайзійський «Боїнг» на Україну

Росія вкотре намагається перекласти провину за збитий над Донбасом малайзійський «Боїнг» на Україну. Російські військові виступили з заявою, що ракета, якою збили рейс МН17 у 2014 році, належала військовій частині, розташованій в Україні.

Це не перша спроба Росії звинуватити Україну у трагедії. Москва періодично вдається до намагань перекласти на українську сторону відповідальність за те, що відбулося з малайзійським «Боїнгом».

Нинішні спроби Російської Федерації звинуватити у всьому Україну передусім пов’язані з активізацією розслідування

Нинішні спроби Російської Федерації звинуватити у всьому Україну передусім пов’язані з активізацією розслідування. Як відомо, офіційно уряди Нідерландів, Малайзії та України поклали відповідальність на Росію за цей інцидент. Є таке англійське прислів’я: «The wheels of justice turn slowly», що означає: «Жорна правосуддя провертаються повільно». Проте вони провертаються неухильно.

Росії зараз «світить» сплата мільярдних компенсацій родинам тих людей, які втратили своїх близьких у цій катастрофі. Це, як мінімум, десятки мільярдів доларів. Тому Москва зараз здійснює відчайдушні спроби відтягнути цей момент. Бо кожна така спроба буде підставою для апеляції – мовляв: «Дивіться! Ми знайшли ще один доказ того, що це зробила українська сторона. Тому давайте відкладемо сплату відшкодування до моменту остаточного з’ясування всіх обставин. А раптом усі ці докази виявляться правдивими?».

Всі ці намагання Росії – лише спроби затягнути юридичні процедури та відкласти сплату компенсацій

Всі ці намагання Росії – лише спроби затягнути юридичні процедури та відкласти сплату компенсацій.

До того ж, не слід забувати, що працює класична система брехні Кремля – вони завжди на «біле» кажуть «чорне» і навпаки. Тому я абсолютно не здивований цією ситуацією.

Що стосується тих аргументів, які цього разу навела Росія, то, відверто кажучи, спроба так використати старі, ще радянські, документи й сказати, що все це розташовувалося на території Тернопільської області, спочатку виглядала непогано. Але – росіяни провалилися. «Новая газета» розкопала, що в дійсності ті документи, а точніше – лист, який був використаний, з’явився раніше на 12 місяців, ніж було вироблено ракету. Тобто зазначена дата виробництва ракети – грудень 1986 року. А лист підписаний січнем 1986 року. Виходить, що ракету випустили раніше, ніж був підписаний лист, яким розписувалася передислокація ракети до Тернопільської області.

Отже, Росія зараз навіть не може якісно зробити фейк і «палиться» на деталях.

Так чи інакше, Росії не вдасться похитнути впевненість міжнародної спільноти в тому, що провина за збитий малайзійський «Боїнг» лежить саме на ній. Ця спроба – абсолютний фейк. Ніхто цій байці не повірив і не поведеться на цю історію.

Вже є встановлені факти щодо обставин цієї катастрофи. Є підтвердження, звідки приїхав «Бук». Встановлені всі прізвища, причому до десятого коліна. Всі відомі: офіцери, сержанти, рядовий склад, всі, хто віддавав наказ. Тут не може бути помилки. Все з’ясовано. Тож ці спроби Росія – марні.

Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії BertaCommunications, співзасновник Українського інституту майбутнього