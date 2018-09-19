Військовий дипломат про нову брехню РФ щодо МН17: цей фейк розрахований на цивільних людей

Всі вигадки російської пропаганди щодо катастрофи пасажирського літака рейсу МН17 розраховані на неспеціаліста.

Дані Міністерства оборони Російської Федерації, які нібито мають довести вину України у знищенні малайзійського Boeing-777 рейсу МН17, є елементом гібридної антиукраїнської війни, яку веде керівництво Росії на всіх рівнях.

Про це заявив військовий дипломат, екс-представник місії України при НАТО і голова громадської ради при Міноборони України Петро Гаращук. За його словами, цей фейк розрахований на цивільних людей, які не повністю розуміють правдивість і зміст подібних даних, передає «Обозреватель».

"Це деза і брудна брехня, яку вилив Микола Паршин, начальник головного ракетно-артилерійського управління ЗС РФ, і потім і генерал Конашенков також таку дезінформацію видавав", - обурився Гаращук.

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Він пояснив: навіть якщо припустити, що в російському Міноборони відшукали номер ракети, дату її виготовлення, дату поставки в Тернопільську область і дату постановки на озброєння, то вони забули сказати про те, що за радянських часів такі ракети передислоковувалися у різні частини колишнього СРСР, зокрема і на територію РФ.

"Не можуть у жодному разі просто так військовослужбовці ЗСУ запустити з такої важливої ​​установки як "Бук" ракету. Це може бути тільки за розпорядженням вищого керівника, верховного головнокомандувача збройних сил", - уточнив дипломат.

Цим фейкам, за словами Гаращука, протистоїть інформація від міжнародної місії експертів Австралії, Нідерландів, Бельгії та України, яка оприлюднила дані про те, що установка "Бук" №332 належала до 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується під Курськом.

"Мета всіх цих фейків - відвернути увагу від війни, яку продовжує Росія проти України, і від анексії Криму. Це дурниця, неправда і брехня, поливання брудом України, і розраховано це все на неспеціаліста", - резюмував дипломат.