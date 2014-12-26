Рада передумала збиратися у суботу

Завтра, 27 грудня, о 16.00 не відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України. Про це повідомляє прес-служба ВРУ.

Деталі скасування рішення не уточнюються.

На сайті Верховної Ради України з'явилося розпорядження голови ВР Володимира Гройсмана про завтрашнє засідання, але через деякий час зникло.

Як повідомляє УНІАН, в розпорядженні йшлося про розгляд завтра проект Закону про внесення зміни до статті 46 Закону України "Про прокуратуру" (щодо умов для залучення фахівців) (реєстраційний номер 1605). Крім того йшлося про розгляд в другому читанні проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) (№1578), проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (№1578) та ряду урядових законопроектів, які розглядалися в четвер в першому читанні і які пов’язані із прийняттям бюджету на 2015 рік.