Льовочкіна допитали у справі про розгін Майдану
У п'ятницю, 26 грудня, народний депутат Сергій Льовочкін був допитаний у Генеральній прокуратурі України з приводу причетності до побиття студентів на Майдані 30 грудня 2013 року.
Про це повідомив старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень Валерій Карпунцов на своїй сторінці у Фейсбуці.
"26.12.2014 року Головним слідчим управлінням допитаний Льовочкін С. В. з приводу причетності до розгону учасників мирних акцій 30.11.2013 року", - написав Карпунцов.
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Подробиці допиту не розголошувалися.
Крім того, Карпунцов повідомив, що 29 грудня планують допити ще низки колишніх і нинішніх чиновників і політиків.
Серед них Нестор Шуфрич, Юрій Мірошниченко, Володимир Макеєнко, Сергій Ківалов і Ганна Герман.
На цей же день на допит викликано Олександр Єфремов, у "вугільній справі".