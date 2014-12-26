Льовочкіна допитали у справі про розгін Майдану

Про це повідомив старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень Валерій Карпунцов на своїй сторінці у Фейсбуці.

"26.12.2014 року Головним слідчим управлінням допитаний Льовочкін С. В. з приводу причетності до розгону учасників мирних акцій 30.11.2013 року", - написав Карпунцов.

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Подробиці допиту не розголошувалися.

Крім того, Карпунцов повідомив, що 29 грудня планують допити ще низки колишніх і нинішніх чиновників і політиків.

Серед них Нестор Шуфрич, Юрій Мірошниченко, Володимир Макеєнко, Сергій Ківалов і Ганна Герман.

На цей же день на допит викликано Олександр Єфремов, у "вугільній справі".