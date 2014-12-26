Уряд призначив низку заступників міністрів, серед них радник Кличка

23:09, 26 грудня 2014
Політика
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Кабінет міністрів України призначив низку заступників міністрів.

/ lenta-ua.net


Відповідні розпорядження від 24 грудня опубліковані на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд призначив Олександру Павленко першим заступником міністра охорони здоров’я;

Володимира Шульмейстера - першим заступником міністра інфраструктури;

Олександра Каву - заступником міністра інфраструктури;

Володимира Омеляна - заступником міністра інфраструктури України – керівником апарату;

Оксану Іванченко - заступником міністра юстиції України – керівником апарату;

Володимира Лапу - заступником Міністра аграрної політики та продовольства;

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Романа Чуприненка - заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань європейської інтеграції;

Романа Гребу - заступником міністра Кабінету міністрів.

Зазначимо, раніше нинішнього заступника міністра інфраструктури Олександра Каву  своїм заступником намагався призначити мер Києва Віталій Кличко. Однак Київрада відхилила кандидатуру Кави. Кличко призначив його своїм радником з транспортних питань.

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