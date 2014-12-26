Уряд призначив низку заступників міністрів, серед них радник Кличка

Кабінет міністрів України призначив низку заступників міністрів.



Відповідні розпорядження від 24 грудня опубліковані на Урядовому порталі. Зокрема, уряд призначив Олександру Павленко першим заступником міністра охорони здоров’я; Володимира Шульмейстера - першим заступником міністра інфраструктури; Олександра Каву - заступником міністра інфраструктури; Володимира Омеляна - заступником міністра інфраструктури України – керівником апарату; Оксану Іванченко - заступником міністра юстиції України – керівником апарату; Володимира Лапу - заступником Міністра аграрної політики та продовольства; Читайте такожЛазоришинець звільнений з посади першого заступника міністра охорони здоров'я Романа Чуприненка - заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань європейської інтеграції; Романа Гребу - заступником міністра Кабінету міністрів. Зазначимо, раніше нинішнього заступника міністра інфраструктури Олександра Каву своїм заступником намагався призначити мер Києва Віталій Кличко. Однак Київрада відхилила кандидатуру Кави. Кличко призначив його своїм радником з транспортних питань.

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