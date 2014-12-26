Турчинов не вважає, що у нього забагато повноважень

Про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу", пише Українська правда.

"Я б не сказав, що є якесь збільшення повноважень. Просто привели закон про РНБО у відповідність до Конституції нашої країни", - сказав Турчинов.

Він нагадав, що сам секретар РНБО ніяких рішень не приймає, "саме Рада схвалює рішення".

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"Секретар не може ухвалювати рішення. Рішення приймає РНБО. А До неї входять, крім президента, який є головою РНБО, і прем'єр-міністр, і всі міністри, які займаються питаннями безпеки і оборони, і голова Верховної Ради. Фактично все керівництво держави", - заявив Турчинов.

"Це не щось нове в Україні, так працюють всі цивілізовані країни", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Верховна Рада ухвалила новий закон про РНБО, яким розширюються її повноваження.