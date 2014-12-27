Ситуація в зоні АТО: за ніч бойовики 10 разів обстріляли силовиків

Зокрема, як йдеться у повідомленні прес-центру АТО в Facebook, за ніч бойовики десять разів відкривали вогонь по позиціях військових.

"Вночі терористи двічі із стрілецької зброї та гранатометів вели вогонь по донецькому аеропорту. Відкривали провокуючий гранатометний та мінометний вогонь по населених пунктах Щастя, Нікішино, Майорськ, двічі по Миколаївці і тричі по Рідкодубу", - зазначає прес-центр.

Читайте такожСили АТО знищили 11 бойовиків близько ЛисичанськаОкрім того, було зафіксовано 2 факти ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотників поблизу Маріуполя - біля населених пунктів Сартана і Павлополь.

"Розпочинаючи з 0.15 на Донбасі не прозвучало жодного пострілу. Терористи прокинулися на світанку. О сьомій годині ранку бойовики обстріляли Таврічне", - додали у штабі.