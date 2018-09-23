Україна створює військово-морську базу в Азовському морі - Порошенко

Порошенко привітав прохід українських військових кораблів в Азовське море.

Президент України Петро Порошенко привітав прохід українських військових кораблів в Азовське море.

«Вітаю наші військові кораблі – пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" – з виходом в Азовське море», - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

«Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові», - зазначив Порошенко.

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Він подякував екіпажам суден за бездоганно виконаний наказ.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом із Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі. З порту Бердянськ їм на зустріч вийшли малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» та P178 «Лубни».

Сьогодні українські військові кораблі пройшли Керченську протоку у вийшли в Азовське море.