Рада може уточнити положення бюджетних законів за підсумками першого кварталу 2015 року

Про це сказав на брифінгу голова партії “БПП” Юрій Луценко, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, є розуміння того, що уряд, готуючи законопроекти та проект бюджету на 2015 рік, працював “в авральному режимі”. Тому фракція “виступає за те, щоб за результатами першого кварталу уряд відзвітувався про результати роботи народного господарства і Верховна Рада уточнила будь-які положення із прийнятих нині законів”, - сказав Луценко.

Він підтвердив, що сьогодні відбулося засідання фракції за участю президента України Петра Порошенка, а також були зустрічі з прем'єр-міністр України Арсенієм Яценюком і головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом.

“Фракція підтримає законопроекти для підготовки державного бюджету, але має серйозні зауваження, які нам належить ще доопрацювати”, - підкреслив він.

За словами Луценка, “ми добилися від уряду, що ПДВ-рахунки вводитимуться не з 1 січня, а будуть вводитися в тестовому режимі з 1 лютого, а остаточно можуть бути запущені в дію з другого півріччя 2015 року”.

Читайте такожУ разі неухвалення бюджету-2015 можна очікувати переформатування уряду - Семерак“Ми будемо наполягати на зниження ставки єдиного соціального внеску з 25 до 20%”, - підкреслив Луценко.

За його словами, фракція виступає за скасування “пострадянських пільг за умови, що не буде зачеплено інтереси освітян, медиків, дітей та інвалідів”.

“Ми наполягаємо на збереженні спеціального режиму оподаткування в сільському господарстві і відшкодування ПДВ при експорті товаровиробникам”, - підкреслив Луценко.

За його словами, фракція БПП пропонує уряду ввести підвищене мито на експорт металургійної та залізорудної сировини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 грудня, Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання, щоб розглянути проект бюджету на 2015 рік, а також ряд законопроектів, покликаних забезпечити виконання цього бюджету.

Однак, розгляд проекту бюджету досі не розпочався: у ВР об 11.00 було оголошено перерву на 30 хвилин на вимогу фракцій «Самопоміч» та Радикальної партії. Потім перерву було продовжено до 16.00, а пізніше – до 18.00.

Однак, раніше Луценко спрогнозував позитивне голосування сьогодні за проекти законів, необхідні для ухвалення бюджету-2015.