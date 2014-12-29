Рада перед розглядом бюджету оголосила перерву до 02.35

Як передає кореспондент УНІАН, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував парламенту оголосити перерву та узгодити разом з головою ВР та керіниками фракцій тексти ще кількох урядових законопроектів, які необхідно ухвалити перед прийняття бюджету.

Читайте такожРада прийняла закон про введення додаткового імпортного мита на 100 товарних груп«Щоб у нас не було дискусій в залі, щоб у нас були правильні, єдині, узгоджені рішення», сказав Яценюк.

У свою чергу, спікер Володимир Гройсман на вимогу фракцій коаліцій оголосив перерву в роботі пленарного засідання на одну годину.

О 22:30 він оголосив ще одну годинну перерву.

О 01:35 Гройсман оголосив перерву в засіданні парламенту на одну годину перед розглядом питання щодо держбюджету-2015.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим він запропонував в усіх ухвалених сьогодні законах визначити, що вони набирають чинності з дня опублікування.

Проте, ця пропозиція викликала дискусії у сесійній залі.

Після цього Гройсман запропонував обговорити це питання вже після «вимушеної перерви, яку я маю оголосити на вимогу фракцій, оскільки зараз ми переходимо до формування проекту бюджету на 2015 рік».