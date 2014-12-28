Бойовики обстріляли блок-пост "Азову", загинув боєць

23:31, 28 грудня 2014
Політика
0 0

У неділю ввечері диверсійно-розвідувальна група бойовиків обстріляла блокпост полку "Азов".

facebook.com/azov.batalion

Про це повідомляється на сторінці полку в Фейсбук.

"Щойно був обстріляний блок-пост, який тримають бійці полку "Азов". Вогонь відкрила ДРГ терористів. Під час першого вогневого контакту було поранено одного бійця полку. У відповідь наші відкрили шквальний вогонь по супротивнику. Терористи від межі міста відступили", – сказано у повідомленні.

Допис by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка.

Пораненого бійця медики полку транспортували до лікарні швидкої допомоги. Однак дорогою чоловік помер від отриманих ран.

"Боєць, що охороняв блок-пост, який сьогодні ввечері обстріляли бойовики, в результаті важкого поранення, загинув, не приходячи до тями", - повідомили в "Азові".

Допис by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter