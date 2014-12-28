Бойовики обстріляли блок-пост "Азову", загинув боєць
23:31, 28 грудня 2014Політика
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У неділю ввечері диверсійно-розвідувальна група бойовиків обстріляла блокпост полку "Азов".
Терористи обстріляли блок-пост "Азову" / facebook.com/azov.batalion
Про це повідомляється на сторінці полку в Фейсбук.
"Щойно був обстріляний блок-пост, який тримають бійці полку "Азов". Вогонь відкрила ДРГ терористів. Під час першого вогневого контакту було поранено одного бійця полку. У відповідь наші відкрили шквальний вогонь по супротивнику. Терористи від межі міста відступили", – сказано у повідомленні.
Допис by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка.
Пораненого бійця медики полку транспортували до лікарні швидкої допомоги. Однак дорогою чоловік помер від отриманих ран.
"Боєць, що охороняв блок-пост, який сьогодні ввечері обстріляли бойовики, в результаті важкого поранення, загинув, не приходячи до тями", - повідомили в "Азові".
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