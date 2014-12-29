Геращенко сподівається, що до Нового року буде розподілено весь гуманітарний вантаж, направлений на Донбас
Народний депутат України Ірина Геращенко (фракція “Блок Петра Порошенка”) сподівається, що до Нового року буде розподілено весь гуманітарний вантаж, який направлений в Донецьку та Луганську області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказала на брифінгу.
Вона нагадала, що у четвер до Донецької та Луганської областей виїхало 26 фур із 326 тоннами гуманітарної допомоги.
“Вчора вдалося доставити першу чергу гуманітарного вантажу, в тому числі на території, підконтрольні бойовикам”, - сказала Геращенко.
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Вона підкреслила, що це адресна допомога медичним те дитячим установам, а також для людей, котрі її потребують.
Віце-прем`єр-міністр України Геннадій Зубко підкреслив, що ситуація на території, яка перебуває під контролем бойовиків - “є дуже складною”.
Він також зазначив, що кожного місяця на ці території постачається електроенергія і газ, за які “немає оплати”. “І це поставлено на більше, ніж 1 млрд дол”, - додав Зубко.