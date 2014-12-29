Геращенко сподівається, що до Нового року буде розподілено весь гуманітарний вантаж, направлений на Донбас



Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказала на брифінгу.

Вона нагадала, що у четвер до Донецької та Луганської областей виїхало 26 фур із 326 тоннами гуманітарної допомоги.

“Вчора вдалося доставити першу чергу гуманітарного вантажу, в тому числі на території, підконтрольні бойовикам”, - сказала Геращенко.

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Вона підкреслила, що це адресна допомога медичним те дитячим установам, а також для людей, котрі її потребують.

Віце-прем`єр-міністр України Геннадій Зубко підкреслив, що ситуація на території, яка перебуває під контролем бойовиків - “є дуже складною”.

Він також зазначив, що кожного місяця на ці території постачається електроенергія і газ, за які “немає оплати”. “І це поставлено на більше, ніж 1 млрд дол”, - додав Зубко.