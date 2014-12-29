Березюк: держбюджет може розглядатися сьогодні після ухвалення низки законів

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент УНІАН.

Депутат зазначив, що зараз ВР має розглянути, зокрема законопроекти щодо єдиного соціального внеску, банківської діяльності та законопроект про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів (№1577).

Після цього, зазначив Березюк, буде оголошено перерву. «І підемо працювати над бюджетом для того, щоб усі норми, які ми ввели у галузі ЄСВ, податків та витратної частини бюджету, внести в бюджет. Потім знову повернемося в зал і будемо голосувати бюджет», - сказав він.

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Водночас, депутат не уточнив, скільки часу на це може знадобитися, і додав, що робити перерву до завтрашнього дня поки що не планується.

Наразі у сесійній залі пролунав дзвінок, який зазвичай закликає депутатів на засідання.

В урядовій ложі зібралися представники Кабміну.

Водночас, керівництва парламенту у сесійній залі ще немає, засідання ще не продовжилося.