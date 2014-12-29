Порошенко назвав "мега-завдання" до 2016 року

14:59, 29 грудня 2014
Політика
0 0

Президент України Петро Порошенко заявляє, що основне завдання для України зараз - це проведення реформ для економічного зростання в 2016 році.

скриншот

Про це він заявив під час прес-конференції.

"Мега-завдання зараз – це проведення реформ для економічного зростання в 2016 році. Бо зараз потрібно стабілізувати ситуацію в країні", - підкреслив президент.

Читайте такожПрезидент підписав закон про скасування позаблоковості

За його словами, реформи допоможуть конвертувати високий міжнародний авторитет у прямі інвестиції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter