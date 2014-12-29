Порошенко назвав "мега-завдання" до 2016 року
14:59, 29 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що основне завдання для України зараз - це проведення реформ для економічного зростання в 2016 році.
Порошенко під час прес-конференції
Про це він заявив під час прес-конференції.
"Мега-завдання зараз – це проведення реформ для економічного зростання в 2016 році. Бо зараз потрібно стабілізувати ситуацію в країні", - підкреслив президент.
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За його словами, реформи допоможуть конвертувати високий міжнародний авторитет у прямі інвестиції.
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