Україна відмовиться від послуг підприємств, які працюють на терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

“Ми маємо чітко забезпечити, що підприємства, які працюють на терористів, Україна не буде з ними співпрацювати, і не дасть можливість їм працювати”, - сказав Порошенко.

Читайте такожБойовики "ДНР" заявляють про "націоналізацію" українських підприємствГлава держави зазначив, що ті підприємства, які перереєструвалися на території України, платять податки і не мають жодних проблем із веденням бізнесу, на сьогодні працюють і не мають жодних проблем.

Водночас він додав, що Україна таки купуватиме вугілля у підприємств на окупованих територіях.

"Ми дійсно будемо купувати у державних підприємств на підконтрольних бойовикам територіях вугілля, але з гарантією того, що гроші будуть спрямовуватися лише на оплату заробітної плати жителям захоплених регіонів", - сказав Порошенко.