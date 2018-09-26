Україна провела військові навчання на узбережжі Азовського моря (фоторепортаж, відео)

Військовослужбовці вдосконалювали взаємодію під час оборони морського узбережжя, а також знищення надводних цілей і морського десанту противника.

Військовослужбовці Державної прикордонної служби та Збройних сил України провели спільні тактичні навчання з відбиття та стримування агресії з Азовського моря.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, відповідні відпрацювання проходили на виконання розпорядження командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва щодо підтримання високого рівня бойової підготовки підрозділів зі складу Об’єднаних сил.

"У ході навчань екіпажі бронеавтомобілів Держприкордонслужби та танкові підрозділи Збройних сил України, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, вдосконалили питання взаємодії під час виконання завдань щодо оборони узбережжя та знищення надводних цілей і морського десанту противника", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час навчальної стрільби вдень та вночі снайперські групи закріпили навички дій в різних умовах обстановки, кулеметники підвищили точність стрільби в русі та із укріплень, а водії броньованих «Хамвеїв» удосконалили майстерність керування під час руху в колоні, розгортанні в бойовий порядок та виконання оборонних маневрів на узбережжі.

"Особливу увагу на навчаннях було приділено питанням тактичної медицини, а саме наданню домедичної допомоги на полі бою та евакуації поранених з під вогню противника", - зауважили у прес-службі ДПСУ.

При цьому у прикордонному відомстві підкреслили, що спільні навчання з відбиття можливої агресії з моря з підтриманням належної взаємодії між підрозділами Об’єднаних сил триватимуть і надалі.