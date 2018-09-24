Азовський прорив: у ВМС України розповіли про провокації росіян у морі та повітрі (відео)

Українські військові кораблі пройшли Керченську протоку.

Судна росіян навмисне наближалися на небезпечно малу відстань до українських кораблів.

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Не дотримувалися дистанції росіяни і в повітрі. Їхній винищувач наблизився до Ан-26 Збройних Сил України - це ледь не призвело до катастрофи.

Нині судна продовжують свій шлях до Бердянська, де увійдуть до складу нової військово-морської бази.

"Азовське море - не російське. Це море українське, у тому числі. Ми не дамо їм повністю домінувати у цьому регіоні", - наголосив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" вирушили з походом із Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

З порту Бердянськ їм на зустріч вийшли малі броньовані артилерійські катери P177 "Кременчук" та P178 "Лубни".

Українські військові кораблі пройшли Керченську протоку і вийшли в Азовське море.