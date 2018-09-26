Сійярто запевнив, що назву посади уповноваженого Угорщини "по Закарпаттю" змінять - Клімкін

Глава МЗС України наголосив, що створення такої посади є "свідомою провокацією".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що глава зовнішньополітичного відомства Угорщини Петер Сійярто на зустрічі у Нью-Йорку запевнив, що назву посади уповноваженого угорського уряду "по Закарпаттю" буде змінено.

Про це глава МЗС України сказав журналістам на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

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"Ми довго говорили щодо посади уповноваженого угорського уряду. Вони підтвердили свій намір змінити цю назву", - заявив Клімкін.

Міністр також наголосив, що створення посади уповноваженого по Закарпаттю є "свідомою провокацією".

Як повідомляв УНІАН, МЗС України висловило рішучий протест Угорщині у зв'язку з недружніми кроками Будапешту щодо України. До МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа. Українські дипломати закликали угорську сторону припинити дії, які негативно впливають на двосторонні відносини. Зокрема, наголошено на неприйнятності останніх заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та значною мірою відображають підходи країни-агресора. Нещодавно угорський прем'єр Орбан заявив, що не вірить в реалістичність устремлінь українців приєднатися до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

Крім того, угорському дипломату було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю.

1 серпня речник МЗС України Мар'яна Беца заявила, що Угорщина не інформувала Україну про намір створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну.

Вона також наголосила, що сам факт створення таких посад є прямим втручанням у внутрішні справи української держави, тому що до сфери такого уповноваженого віднесена частина суверенної території України.

Беца поінформувала, що після виклику до МЗС тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні угорська сторона до цього часу не дала своєї офіційної відповіді з цього питання.