Майже 80% українців вважають першочерговою справою встановлення миру на Донбасі - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, які озвучила директор Фонду Ірина Бекешкіна сьогодні прес-конференції в Києві.

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*** Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 19 по 24 грудня 2014 року у всіх регіонах України, окрім Криму. Було опитано 2008 респондентів старше 18 років. похибка вибірки не перевищує 2,3%.