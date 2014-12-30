Президент підписав закон, що дозволяє генпрокурору призначати прокурорів і заступників без стажу роботи

12:10, 30 грудня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою закон про внесення змін до ст. 46 закону «Про прокуратуру» (що стосується умов для залучення фахівців).

Порошенко подписал закон относительно назначения прокуроров / УНИАН

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

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Наголошується, що закон було повернуто з підписом президента сьогодні, 30 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Верховна Рада прийняла закон про внесення зміни до ст. 46 закону «Про прокуратуру» (щодо умов для залучення фахівців) (№1605).

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