Президент підписав закон, що дозволяє генпрокурору призначати прокурорів і заступників без стажу роботи
12:10, 30 грудня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою закон про внесення змін до ст. 46 закону «Про прокуратуру» (що стосується умов для залучення фахівців).
Порошенко підписав закон щодо призначення прокурорів / УНІАН
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
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Наголошується, що закон було повернуто з підписом президента сьогодні, 30 грудня.
Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Верховна Рада прийняла закон про внесення зміни до ст. 46 закону «Про прокуратуру» (щодо умов для залучення фахівців) (№1605).
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