Українці можуть повчити росіян граматики російської мови - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час підсумкової прес-конференції.

"За що Путін послав свою армію в Україну? Яка у нього була мета? Захистити російську мову? Так у нас вся Україна по-російськи розмовляє. Не треба нас захищати. Якщо треба, ми ще й для них можемо провести урок граматики російської", - сказав Яценюк.

Прем'єр продовжив: "Захистити Донецьк і Луганськ? Захистив. Від кого? Шахт немає, роботи немає, зарплати немає, пенсії немає, знищена інфраструктура, 5 тисяч людей лежить на Росії, 5 тисяч убитих людей".

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Також під час прес-конференції Яценюк повідомив, що ніхто сьогодні не знає, скільки коштів знадобиться на відновлення Донбасу.

«Наша мета - на донорській конференції отримати кошти, в тому числі для реконструкції Донбасу. Зараз у мене в папці є матеріали, скільки нам потрібно коштів на реконструкцію Донецька і Луганська. Мені там понаписували - 100, 200, 500 мільйонів. Ніхто не знає, скільки потрібно коштів. Це так само потрібно чесно визнати, тому що до того моменту, поки ми не відновимо контроль над територіями і не відправимо туди експертів і фахівців, які зможуть оцінити реальний розвал інфраструктури, цифри не буде», - підкреслив Яценюк.