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МЗС вимагає допустити до Сенцова українського консула та лікарів

18:23, 29 вересня 2018
Політика
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МЗС України / фото REUTERS

Міністерство закордонних справ вимагає допустити до незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який голодує з середини травня, українського консула та лікарів.

Про це речник МЗС Мар'яна Беца повідомила у Twitter, коментуючи оприлюднене вчора фото українця.

«Фото О.Сенцова. 139-й день. "Коригування лікування" з боку РФ відоме. Вимагаємо допуск укр. консула та лікарів до Олега», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

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Його утримують в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. З 8 червня йому дають харчову суміш та проводять інфузійну терапію. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.

28 вересня у прес-службі управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні на додаткове обстеження й отримання консультацій. З огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову здійснили «корекцію лікування», запевняли у прес-службі. Також на сайті відомства було розміщено фото режисера.

Того ж дня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російська сторона стверджує, що стан здоров'я Сенцова стабільний, але офіційного висновку консиліуму лікарів не надає.

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Теги: #МЗС України#Олег Сенцов#Сенцов в Росії