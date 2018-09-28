Сенцова вивезли з колонії до лікарні

За інформацією ФСВП Росії, Сенцова вивезли в лікарню «для додаткового обстеження».

Незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова вивезли з колонії в лікарню міста Лабитнангі «для додаткового дослідження».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу.

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«28 вересня засуджений Олег Сенцов був вивезений в Лабитнангінську міську лікарню, де йому виконані додаткові дослідження і отримані консультації лікарів-фахівців», – йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що, враховуючи результати проведеного обстеження, Сенцову «проведена корекція лікування».

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. В серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Він утримується в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.