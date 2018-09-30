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Порошенко відповів на питання про корупцію: заяви Соломатіної неправда, а Онищенко - злочинець

19:38, 30 вересня 2018
Політика
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Порошенко наголосив, що Онищенка звинувачує не він, а незалежний антикорупційний орган \ president.gov.ua

Президент Петро Порошенко назвав неправдою звинувачення екс-глави департаменту фінконтролю Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Ганни Соломатіної щодо втручання влади в роботу агентства та заявив, що НАЗК є незалежним органом.

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Про це він заявив в інтерв'ю програмі GPS на телеканалі CNN, уривок якого показано на сайті телеканалу, передає Українська правда. Ведучий запитав Порошенка про заяви Соломатіної у 2017 році щодо того, що представники Адміністрації президента втручалися в роботу НАЗК.

"Це неправда, бо вони (НАЗК - ред.) цілковито незалежні. Це абсолютно підтверджено всіма. Воно (агентство – ред.) точно не перебуває під жодним впливом президента", - запевнив Порошенко.

Коли ж ведучий намагався запитати про заяви екс-нардепа Олександра Онищенка, який стверджував, що президент Петро Порошенко змушував його домовлятися з народними депутатами про голосування за законопроекти за гроші, Порошенко перебив його словами: "Онищенко – злочинець".

"Він має приїхати в Україну і дати свідчення в суді і відповідати за свій злочин, бо він має дуже серйозне обвинувачення в корупції", - додав президент.

Він наголосив, що Онищенка звинувачує не він, а незалежний антикорупційний орган.

Крім того, Порошенко заявив, що в Україні створена незалежна антикорупційна інфраструктура. "Чи я задоволений результатами роботи цієї антикорупційної інфраструктури? Ні. Я б хотів, щоб більше корупціонерів сиділо у в'язниці, але всі вірять, що вона є незалежною", - сказав він.

"Я не задоволений, але я можу точно сказати, що ситуація зараз значно краща, ніж два, три, або чотири роки тому", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року екс-глава департаменту фінконтролю Нацагентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Пізніше Саламатіна навіть оприлюднила листування з, як вона стверджує, "куратором" АП.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Олександра Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Він виїхав з України у липні 2016 року - після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт. Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

У березні 2018 року Онищенко заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент Петро Порошенко нібито погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство". 

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Теги: #Онищенко#Петро Порошенко#НАЗК Соломатіна