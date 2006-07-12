11-00 - В УНІАН відбудеться презентація нового проекту “УНІАН-СтопСНІД”. Проект реалізується за підтримки Фонду сім`ї Кайзер, організації “Трансатлантичні партнери проти СНІДу”. У презентації візьмуть участь - директор програм ТППС Тетяна Білик, керівник програм тренінгів для журналістів Тетяна Петрущак, комерційний директор УНІАН Валерій Нечипоренко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 352-24-20,8-067-633- 42-29.Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.