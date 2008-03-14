Литвин вважає, що новація НУ-НС не додасть авторитету Раді

Лідер фракції однойменного блоку Володимир ЛИТВИН не підтримує ідеї про розгляд в один з днів пленарного тижня Верховної Ради законопроектів, запропонованих народними депутатами, які не входять до фракцій коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив в інтерв’ю журналістам.

За його словами, передбачається, що по середам на пленарних тижнях ВР розглядатимуться законопроекти, запропоновані депутатами, які не входять до коаліції.

На думку В.ЛИТВИНА, така пропозиція недоцільна, оскільки може статися так, що у середу ходитимуть на засідання лише народні депутати, які не входять до коаліції, а в інші дні – депутати від фракцій коаліції.

«Я не сприймаю такого підходу, бо Верховна Рада має працювати як єдиний здоровий законодавчий організм. Але коли є таке бажання, яке переходить іноді в нестерпне прагнення, то, очевидно, треба пройти і цю дорогу, провести ще один експеримент, який, я думаю, не додасть авторитету ВР», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня лідер фракції блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив про готовність коаліції віддавати один день пленарного тижня для розгляду у Верховній Раді законопроектів, внесених опозицією.

"Ми готові запропонувати опозиції, після внесення відповідних змін до регламенту, протягом одного дня на місяць, або, можливо одного дня на пленарний тиждень - це два дні на місяць, формувати повністю порядок денний зі своїх питань", - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО додав, що з боку опозиції вже запропоновані відповідні зміни до регламенту роботи парламенту.