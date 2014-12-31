Президент створив делегацію для переговорів про порушення Росією зобов'язань

Президент України Петро Порошенко сьогодні підписав указ про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією щодо порушення нею своїх зобов'язань за міжнародними договорами України.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Прес-служба голови держави не уточнює, про які саме порушення зобов'язань йдеться.

На сайті президента указ поки не опублікований.

Також наразі не відомо, хто саме ввійшов в офіційну делегацію України.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко підписав закон про капіталізацію та реструктуризацію банків.