Комітет Ради відкрив шлях до зняття недоторканності з нардепа від "Опоблоку" Дунаєва

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради вважає законним подання генпрокурора щодо Сергія Дунаєва, але висловив ряд зауважень щодо обґрунтованості доказів.

Парламентський Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради схвалив висновок щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Дунаєва, підозрюваного у декларуванні недостовірної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, тепер парламент може розглядати подання на пленарному засіданні.

У висновку комітету зазначено, що подання генерального прокурора «є законним, оскільки ініційоване і подане належним чином суб’єктом подання».

В той же час у висновку комітету перераховано ряд зауважень щодо обґрунтованості і достатності доказів проти Дунаєва.

Всі присутні на засіданні члени комітету проголосували за схвалення висновку, крім народного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Папієва, який заявив про конфлікт інтересів і тому неможливість голосування за дане рішення.

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Як відомо, згідно з Регламентом Верховної Ради, висновок комітету щодо подання на народного депутата відкриває можливість для розгляду цього питання на пленарному засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Луценко повторно подав у ВР подання про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дунаєва.

За даними Генпрокуратури, Дунаєв, будучи народним депутатом, вніс завідомо недостовірні відомості до електронної декларації. Прокуратура вбачає в його діях підстави для повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Разом з тим, сьогодні на засіданні Регламентного комітету генпрокурор Юрій Луценко визнав сумнівність судової перспективи у справі Дунаєва.