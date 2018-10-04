"Реакція Угорщини абсолютно неадекватна": Клімкін прокоментував висилку українського консула в Будапешті

Угорщина заявила про висилку українського консула у Будапешті. Міністр закордонних справ пообіцяв влаштувати українського дипломата в Представництві МЗС в Ужгороді.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає фундаментально неадекватною реакцію Угорщини на оголошення персоною нон грата консула Угорщини у місті Берегове.

Про це очільник українського МЗС написав у Facebook.

"Реакція Угорщини є абсолютно і фундаментально неадекватною. Ми не порушуємо міжнародного права, угорських законів, і взагалі діємо як і належить дипломатам. А нашого дипломата влаштуємо у Представництві МЗС в Ужгороді, їм там точно потрібно підсилення", - зазначив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон грата. Він має залишити територію України впродовж наступних 72 годин.

У відповідь на це Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.

Нещодавно в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що надання угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. За його словами, Україна відреагує на видачу угорських паспортів.