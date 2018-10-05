"Кремлю потрібен губернатор "Новоросії": Тука пояснив, чому Донбасу не можна давати автономію

Кремль фактично вже зараз готовий розлучитися з Донбасом, підкреслив Георгій Тука.

Росію може влаштувати варіант, коли в Києві на Банковій сидітиме губернатор "Новоросії", у свою чергу, Україні необхідно шукати шляхи, які змусять РФ погодитися на потрібні Києву варіанти, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"Звичайно, це буде нелегко. У мене немає ніякого оптимізму і надій, що це станеться негайно, швидко і скоро. Я - реаліст у таких речах. У нас попереду ще важкий і тривалий термін випробувань", - підкреслив він під час чату у "Главреді".

Разом з тим він висловився проти надання Донбасу особливого статусу, відмінного від інших територій України.

"Чому на цьому наполягає Кремль? Кремль фактично вже зараз готовий розлучитися з Донбасом, але за умови, що ці території матимуть статус автономії, а головне - вони матимуть право вето на прийняття загальнодержавних зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних рішень. Тобто Кремль бажає, щоб ці території мали юридичне право блокувати рух України в напрямку Європейського союзу і НАТО", - каже Тука.

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Він вважає, що Україна не повинна погоджуватися на такі умови, а також критично оцінив ідею Леоніда Кравчука про автономію ОРДЛО.

"Ніякої автономії ОРДЛО не може бути, виходячи з того, що по всій країні відбувається неминучий процес децентралізації, коли більшу частину повноважень, які до недавнього часу мала центральна влада, вперше в історії нашої держави добровільно віддають об'єднаним територіальним громадам. І саме це - інструмент, з моєї точки зору. А не автономізація.

Коли у нас в повному обсязі запрацює процес децентралізації, коли об'єднані територіальні громади (з яких складаються регіони) зрозуміють і навчаться користуватися тими можливостями, які у них зараз є, тоді питання автономізації, або федералізації буде зняте автоматично", - додав Тука.

Як повідомляв УНІАН, Тука пояснив, чому Росії не потрібні "ДНР" і "ЛНР".