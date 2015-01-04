Бойовики сьогодні більше 20 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб (відео)

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, станом на 18.00, «починаючи з 6-ї години ранку, незаконні збройні формування здійснили 22 обстріли позицій українських військових. Спочатку бойовики 6 разів обстріляли із стрілецької зброї, гранатометів та мінометів наші підрозділи, які утримують позиції поблизу Мар’їнки. Згодом терористи перенесли вогонь на захисників аеропорту Донецьк та селища Піски.

Під обстріли також потрапили наші позиції поблизу населених пунктів Красногорівка, Опитне та Сєверне. Бойовики активно застосовували стрілецьку зброю, гранатомети, міномети та озброєння танку», сказано у повідомленні.

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Також зазначається, що незаконні збройні формування двічі відкривали артилерійський вогонь по українським військовим з житлових кварталів Донецька. Військовослужбовці на таку провокацію не піддалися й у відповідь не стріляли.

Крім того, протягом дня 6 обстрілів зафіксовано в інших районах у зоні АТО. На Донеччині бойовики вели вогонь по населеним пунктам Золоте, Нікішине та Чернухіне.

На Луганщині з мінометів та стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО поблизу населеного пункту Кримське.

Українські військові повністю контролюють ситуацію і стійко утримують свої позиції, наголошується у повідомленні.